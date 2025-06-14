Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

İRAN’DAN İSRAİL’E NET MESAJ

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği son saldırılar üzerine ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” şeklinde net ifadeler kullandı.

SİYONİSTLERİN CEZASI İNSANLIK DIŞI OLACAK

Hamaney, İsrail’i hedef alarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” dedi.

İran’ın saldırılara karşı geri adım atmayacağının altını çizen Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” ifadelerini kullandı.