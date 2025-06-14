Hamaney: Siyonistler Bedel Ödeyecek

HAMANEY’DEN KAMUOYUNA MESAJ

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği son saldırıların ardından ilk defa halkla bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti.

SİYONİSTLER CEZASIZ KALMAYACAK

Hamaney, açıklamalarında İsrail’i işaret ederek, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” sözlerine yer verdi. Hamaney, İran’ın bu provokasyonlar karşısında geri adım atmayacağına dikkat çekti.

Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” şeklinde sözlerini tamamladı. İran lideri, ulusun güvenliği için kararlılık vurgusu yaptı.