Dünya

Hamaney: Siyonistler Cezalarını Çekecek

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İRAN DİNİ LİDERİNDEN AÇIKLAMA

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği son saldırıların ardından ilk kez kamuoyuna seslendi. Hamaney, yaptığı açıklamada etkili ifadeler kullanarak, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” şeklinde belirtti.

SİYONİSTLER CEZALANDIRILACAK

Hamaney, İsrail’e yönelik olarak, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, İran’ın bu saldırılara karşı geri adım atmayacağının altını çizen Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” şeklinde konuştu.

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