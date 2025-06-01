Hamas, ABD’nin Ateşkes Önerisini Yanıtladı

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Şimdiye kadar 54 bine yakın masum insanın canını alan İsrail, ateşkes çağrılarına yanıt vermiyor. Son gelişmeler, Gazze’de masumların kurtulması için bir ateşkes olabileceği umudunu artırmıştı, ancak süreç tıkanmış durumda.

HAMAS, CEVABINI ARABULUCULARA TESLİM ETTİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara iletti. Hamas’tan yapılan açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti.” denildi. Açıklamada, cevabın kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz bir biçimde akışını sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

ESİR TAKASI

Bu çerçevede, ellerindeki hayatta kalan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği belirtildi. Ayrıca, karşılığında üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

HAMAS, ABD’NİN ÖNERİSİNDE 3 DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Hamas’ın, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük bir ateşkes” dahil olmak üzere anlaşmanın genel yapısını kabul ettiği bildirildi. Haberde, Hamas’ın daha önce 90 günlük bir ateşkes talep ettiği ancak bu sefer tavrında değişiklik gösterdiği, yine de ateşkes teklifinde üç değişiklik talep ettiği belirtildi. Hamas, “esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için daha net bir takvim belirlenmesi ve ABD’nin ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına dair garanti vermesini” istediği ifade edildi.

ABD, KABUL EDİLEMEZ BULDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın verdiği cevabın “hiç bir şekilde kabul edilemez” olduğunu söyledi. Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi yalnızca geriye götürüyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli” dedi.

ATEŞKES İÇİN TEK YOL ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİ

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı hale gelmesi için 60 günlük bir ateşkes elde edilmesinin tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.