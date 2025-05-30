Dünya

Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

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HAMAS’TAN ATEŞKES ÖNERİSİNE YANIT

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD üzerinden iletilen ateşkes teklifini aldığını onayladı. Bugün yapılan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

BEYAZ SARAY’IN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” ifadelerini kullandı.

HAMAS’IN CİDDİYETİ VURGULANDI

Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı kaydedildi.

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