Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

HAMAS’TAN ATEŞKES ÖNERİSİ AÇIKLAMASI

Hamas, dün yaptığı açıklamada, kendilerine iletilen ateşkes önerisini ABD aracılığıyla aldığını doğruladı. Bugün duyurulan yeni açıklamada, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

BEYAZ SARAY’DAN GELECEK HABERLER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” ifadelerini kullandı. Hamas, teklifin ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiğini vurguladı. Ayrıca yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı belirtildi.