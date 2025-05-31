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Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

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Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini aldığını doğruladı. Bugün yayımlanan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” diye açıkladı. Hamas’ın yaptığı açıklamada, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” nitelikte olacağı belirtildi.

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