Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

HAMAS’IN ATEŞKES TEKLİFİNE YANIT SÜRECİ

Hamas, dün yaptığı duyuruda, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini aldığını doğruladı. Bugün yapılan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES ONAYI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” ifadesini kullandı. Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca, verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı vurgulandı.