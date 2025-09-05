Hamas, ABD’nin Teklifini Kabul Etti

TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Washington’da 3 Eylül’de gerçekleştirilen bir toplantıda, “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini” içeren nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini ifade etti.

HAMAS’IN CEVABI

Bahbah, ABD’nin kapsamlı ateşkes önerisi ile ilgili olarak Hamas yetkilileriyle iletişim kurduğunu belirtti. Yetkililerin ilk başta bu kararın resmi olup olmadığından emin olamadıklarını, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımını gördükten sonra bunun resmi bir teklif olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini öne sürdü. Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya böyle bir anlaşmayı kabul etmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını dile getirdi.

GÖRÜŞMELERDEKİ İLERLEME

Bahbah, her iki tarafın da müzakerelerde ciddi olması halinde “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve her zamankinden daha olumlu sinyaller” bulunduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Eylül’de, Truth Social hesabında “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

HAMAS’IN ATEŞKES İFADESİ

Hamas, 3 Eylül’de belirli sayıda Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaşması için kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya da hazır olduklarını açıkladılar.

İSRAİL’DEN YORUM

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklifi kabul etmesiyle ilgili olarak “bunun sadece bir propaganda” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların, İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sonlanabileceği ve bu şartların Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi gibi unsurları içerdiği ifade edildi.