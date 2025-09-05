Hamas, ABD’nin Teklifini Kabul Etti

YENİ TOPLANTI AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna bilgiler veren Filistin kökenli Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Washington’da 3 Eylül tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi” için nihai bir öneri sunulması konusunda karar alındığını aktardı.

HAMAS’IN KABULÜ

Babbah, ABD’nin bu “kapsamlı” ateşkes önerisi çerçevesinde Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Yetkililer, başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığından kesin olarak emin olamadıklarını, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra bunun resmi bir durum olduğuna kanaat getirdiklerini ve hemen anlaşmayı onayladıklarını ifade etti. Trump’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bu anlaşmayı kabul ettirmesi ve savaşın sonlandırılması konusunda yoğun bir baskı yaptığına dikkat çekti.

OLUMLU SİNYALLER

Babbah, her iki tarafın da görüşmelere ciddi bir şekilde yaklaşması durumunda “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılmasında her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller” bulunduğunu öne sürdü. 3 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da, “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

HAMAS’IN HAZIRLIĞI

Hamas, aynı tarihte, “Belirli sayıda Filistinli esire karşılık olarak Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin salıverilmesi, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması” konularını içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin kontrolünü kurulacak Filistinli teknik bir heyete devretmeye de istekli olduklarını açıkladı.

İSRAİL’İN YORUMU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklifini kabul etmesine dair yaptığı açıklamada, “bunun sadece bir propaganda olduğu” değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze’de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetimin kurulması) son bulabileceği vurgulandı.