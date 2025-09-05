Hamas, Abd’nin Teklifini Kabul Etti

YENİ GELİŞMELER

Filistin kökenli Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Al Arabiya televizyonuna verdiği beyanatta, 3 Eylül’de Washington’da gerçekleştirilen bir toplantıdan bahsetti. Bu toplantıda “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi” yönünde nihai bir önerinin sunulmasına karar verildiği bilgisini paylaştı.

HAMAS’IN KABULÜ

Bahbah, ABD’nin “kapsamlı” ateşkes önerisi ile ilgili olarak Hamas yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ifade etti. Yetkililerin önce bu kararın resmi olup olmadığında şüpheleri olduğunu belirtmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımlarından sonra resmi olduğunu kabul ettiklerini, bu sebeple de anlaşmaya onay verdiklerini öne sürdü. Bahbah, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bu anlaşmayı kabul etmesi için yoğun bir şekilde baskı yaptığını aktardı.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN OLUMSUZ İŞARETLER

Bahbah, taraflar görüşmeleri ciddiyetle sürdürürse “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini” ve bir anlaşmaya varılması için her zamankinden daha fazla olumlu sinyallerin mevcut olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, 3 Eylül’de yaptığı bir açıklamada, “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek.” ifadesine yer vermişti.

HAMAS’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas, 3 Eylül’de “Belirli sayıdaki Filistinli esirlere karşılık Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını” içeren bir ateşkes anlaşması için hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi’nin idaresini kuracakları Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya da istekli olduklarını açıkladı.

İSRAİL’DEN YORUM

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklifini kabul etmesi üzerine “bunun sadece bir propaganda” olduğunu belirtti. Açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze’de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetim kurulması) sona erebileceği ifade edildi.