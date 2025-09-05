hamas-abd-nin-teklifini-kabul-etti

TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Washington’da 3 Eylül’de gerçekleştirilen bir toplantıda “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini” amaçlayan nihai bir önerinin kabul edildiğini aktardı.

HAMAS’LA İLETİŞİM

Babbah, ABD’nin “kapsamlı” ateşkes önerisiyle ilgili olarak Hamas yetkilileriyle iletişime geçtiğini belirtti. Yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığını sorguladıklarını, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımını gördükten sonra resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmayı onayladıklarını ifade etti. Babbah, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu üzerinde bu anlaşmayı kabul etmesi ve savaşı sonlandırması için yoğun bir baskı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

İYİMSER GÖRÜŞMELER

Babbah, her iki tarafın da görüşmelere ciddi yaklaşması halinde “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve anlaşmaya varılması konusunda daha fazla olumlu sinyaller” olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Eylül’de Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek” şeklinde bir mesaj paylaştı.

HAMAS’IN CEVABI

Hamas, 3 Eylül’de “Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması” içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi’nin yönetimini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete devretmeye de istekli olduğunu açıkladı.

İSRAİL’DEN PROPAGANDA AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklifi kabul etmesiyle ilgili olarak yaptıkları açıklamada, bunun “sadece bir propaganda” olduğunu değerlendirdi. Açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sona erebileceği, bunların arasında Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve sivil bir yönetim kurulması gibi maddelerin yer aldığı ifade edildi.