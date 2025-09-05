Hamas, ABD teklifini onayladı

YENİ GELİŞMELERİN AÇIKLAMASI

Filistin kökenli Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington’da 3 Eylül’de bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıda “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi” için nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini duyurdu.

HAMAS’IN ONAYI

Babbah, ABD’nin “kapsamlı” ateşkes önerisi çerçevesinde Hamas yetkilileriyle iletişim kurduğunu ifade etti. Yetkililerin başlangıçta bu kararın resmi olup olmadığını sorguladığını belirten Babbah, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabındaki paylaşım sonrasında resmi olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini iddia etti. Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bu anlaşmayı kabul etmesi için yoğun baskı yapmaya çalıştığını da dile getirdi.

UMUT VERİCİ SİNYALLER

Her iki tarafın da görüşmelerde ciddi olması durumunda, “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması açısından her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller” olduğunu ileri sürdü. Trump, 3 Eylül’de Truth Social platformunda, “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek.” açıklamasını yapmıştı.

HAMAS’TAN ATEŞKES HAZIRLIĞI

Hamas, 3 Eylül’de “Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması” konularını içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduklarını bildirmişti. Ayrıca, Gazze Şeridi yönetimini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete vermeye de açık olduklarını ifade ettiler.

İSRAİL’DEN CEVAP

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın teklifi kabul etmesini “sadece bir propaganda” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların, İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla (Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze’de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetim kurulması) sonlanabileceği belirtildi.