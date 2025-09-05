hamas-abd-ye-teklifi-kabul-etti

İRAN-HAMAS HATTINDA YENİ GELİŞMELER

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna açıklama yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Babbah, Washington’da 3 Eylül’de düzenlenen toplantıda “tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesini” hedefleyen nihai bir öneri sunulmasına karar verildiğini aktardı.

HAMAS KABUL ETTİ İDDİASI

Bahbah, ABD’nin “kapsamlı” ateşkes önerisi konusunda Hamas yetkilileriyle irtibata geçtiğini belirtti. Yetkililerin başlangıçta bu teklifin resmi olup olmadığından emin olamadığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımını gördükten sonra bunun resmi bir teklif olduğuna ikna olduklarını ve hemen anlaşmaya onay verdiklerini ifade etti. Bahbah, Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya böyle bir anlaşmanın kabul edilmesi ve savaşın sona ermesi yönünde yoğun baskı yaptığına dikkat çekti.

BİR ANLAŞMA İÇİN OLUMLU SİNYALLER

Bahbah, her iki tarafın da müzakerelere ciddi bir şekilde yaklaşması durumunda “savaşın iki hafta içinde sona erebileceğini ve bir anlaşmaya varılması için her zamankinden daha fazla olumlu sinyaller olduğunu” öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Eylül’de sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek.” şeklinde bir ifade kullandı.

HAMAS ‘HAZIRIZ’ AÇIKLAMASI YAPTI

Hamas, 3 Eylül’de “Belirli sayıdaki Filistinli esire karşılık Gazze Şeridi’ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaşması için kapsamlı bir ateşkes anlaşmasına hazır olduğunu” bildirdi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin yönetimini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete devretmeye de hazır olduklarını duyurdu.

İSRAİL’DEN PROPAGANDA YORUMU

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas’ın teklifi kabul etmesinin “sadece bir propaganda olduğu” değerlendirildi. Açıklamada, Gazze’ye düzenlenen saldırıların İsrail güvenlik kabinesinin belirlediği şartlarla sonlanabileceği ifade edildi. Bu şartlar arasında, Hamas’ın silahsızlandırılması, Gazze’nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze’nin güvenliğinin Israil kontrolüne geçmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil yönetimin kurulması yer aldı.