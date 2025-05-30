Hamas: Ateşkes Teklifi Değerlendiriliyor

ATEŞKES VE REHİNE TAKASI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ile rehine takası anlaşmasına ulaşma çabaları devam ediyor. Hamas’ın üst düzey isimlerinden Besim Naim, bu konu hakkında bugün Reuters haber ajansına bir açıklama yaptı. Naim, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu teklife verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını belirtti. Naim, “İsrail’in ateşkes teklifine yanıtı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor” dedi. Hamas yetkilisi, “İsrail’in yanıtının temeli işgali sağlamlaştırma peşinde” olduğunu vurguladı ve buna rağmen Hamas liderliğinin yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor olacağını ifade etti.

BARIŞ PLANI BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Dün yapılan İsrail basınına yansıyan bazı haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceği bildirildi. ABD, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzaladığını duyurmuştu. Ancak Beyaz Saray’dan gelen bilgiye göre, Hamas henüz bu öneriyi kabul etmemiş ve görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti. Hamas, Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze’de olası ateşkes sürecine dair yeni taslağı teslim aldıklarını duyurdu.

Hamas, yapılan yazılı açıklamada, bu önerinin şu anda Hareket’in ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” incelendiğini belirtti. Verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek” şekilde olacağı ifade edildi. Hamas, bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğunu vurguladı. AFP’ye göre, Hamas ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını belirtti. Hamas Siyasi Büro’sundan yapılan açıklamada, ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceği ve incelemenin devam ettiği aktarılmıştı.