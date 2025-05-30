Hamas: Ateşkes Teklifi Değerlendiriliyor

ATEŞKES VE REHİNE TAKASI ANLAŞMASI ÜZERİNDEKİ ÇABALAR

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Besim Naim, Reuters’a verdiği demeçte, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un teklifine dair yanıtın kendilerine ulaştığını bildirdi. Naim, “İsrail’in ateşkes teklifine yanıtı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor” şeklinde bir ifade kullandı. Hamas yetkilisi, “İsrail’in yanıtının temelde işgali sağlamlaştırma peşinde olduğuna” da dikkat çekti. Ancak, “Buna rağmen, Hamas liderliği, yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

İŞİDİ BAŞBAKAN NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Dün yayımlanan bazı İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceği belirtildi. ABD’nin de, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzaladığını duyurduğu bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Hamas, Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından kendilerine sunulan yeni ateşkes taslağını aldıklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu önerinin şu anda hareketin ilgili birimleri tarafından “sorumluluk bilinciyle” incelendiği vurgulandı. Verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” belirtildi. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi. AFP’nin aktardığına göre, Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını da dile getirdi. Hamas Siyasi Büro’su, ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceğini ve incelemenin devam ettiğini bildirdi.