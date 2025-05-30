Hamas: Ateşkes Teklifi Değerlendiriliyor

ATEŞKES VE REHİNE TAZMİNATI İÇİN ÇABALAR SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası konularında devam eden müzakerelerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Hamas’ın üst düzey yöneticilerinden Besim Naim, Reuters’a yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu öneriye verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını aktardı. Naim, “İsrail’in ateşkes teklifine yanıtı, halkımızın meşru ve adil taleplerinin hiçbirini karşılamıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İsrail’in yanıtının temelde işgali sağlamlaştırma peşinde olduğunu” belirten Hamas yetkilisi, “Buna rağmen, Hamas liderliği, yeni teklifi detaylı olarak değerlendiriyor” dedi.

ABD’NİN BARIŞ PLANI BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Dün İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son teklifi kabul edeceği ifade edildi. ABD de, İsrail’in Gazze’deki ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, Hamas’ın henüz öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Hamas ise Witkoff aracılığıyla arabulucular tarafından Gazze’deki olası ateşkese dair sunulan yeni taslağı aldığını açıkladı. Yürütülen çalışmalarda, önerinin “sorumluluk bilinciyle” incelendiği kaydedildi.

HAMAS’IN CEVABI GAZZE HALKININ ÇIKARLARINI KORUYACAK

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” ifade edildi. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı bir çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. AFP’nin aktardığına göre, Hamas, ABD’nin önerdiği barış planının beklentilerini karşılamadığını duyurdu. Hamas Siyasi Büro’dan yapılan açıklamaya göre, ulusal sorumluluk çerçevesinde ateşkes teklifine yanıt verileceği ve incelemenin devam ettiği belirtildi.