Dünya

Hamas, Ateşkes Teklifini Kabul Etti

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AÇIKLAMA YAPILDI

Hamas, Gazze’deki ateşkes görüşmelerine dair bir açıklama daha gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamada, Hamas yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkes teklifini kabul ettiklerini belirtiyor.

ESİR TAKASI ÖNEMLİ MADDELER ARASINDA

Hamas, ABD elçisi Steve Witkoff ile Gazze’de kalıcı bir ateşkesin çerçevesi üzerinde bir mutabakata vardığını duyurdu. Bu anlaşma, “10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını ve birkaç cesedin belirlenen sayıdaki Filistinli mahkumla takas edilmesini” kapsıyor.

YARDIM VE KOMİTE KURULACAK

Hamas, Steve Witkoff ile varılan anlaşmada, kalıcı ateşkes, İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi, takası yönetecek profesyonel bir komitenin oluşturulması ve sürekli bir yardım akışının sağlanmasının da yer aldığını ifade etti.

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