Hamas, Ateşkesi Kabul Etse De İşgal Edeceğiz

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda, sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı.” Netanyahu, Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürülen saldırıların, yalnızca 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona ereceğini belirtti. “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” diye ekledi. Ancak Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin işgal kararı almasından önce Gazze’nin tamamını “kontrol altına almayı hedefledikleri” açıklamalarının tersine, bu kez Gazze’yi işgal etmenin amaçları arasında olmadığını savundu.

HAMAS’IN ATEŞKES ÖNERİSİ

Hamas, Mısır ve Katar’ın sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul ettiğini duyurdu. Bununla birlikte, ismi açıklanmayan bir İsrailli üst düzey yetkili, esir takası anlaşmasına dair Hamas’ın yanıtını aldıklarını ancak Tel Aviv’in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Yetkili, Tel Aviv yönetiminin, esirlerin tamamının serbest bırakılmasını içeren bir anlaşmada ısrarcı olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN İŞGAL PLANLARI

İsrail, Gazze kentini işgal etmek için saldırılara başlamıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün akşam saatlerinde, ordunun işgale hazırladığı Gazze kentinin çevresindeki saldırılara başladığını duyurdu. Gazze kentini işgal saldırılarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

GAZZE’NİN GELECEĞİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söyledi. İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze’nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtildi. Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye sürülecek, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’deki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. Gazze, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca İsrail’in işgali altında kalmıştı. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altındadır.