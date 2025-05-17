Hamas Doğruladı: ‘İsrail ile Ateşkes Başlıyor’

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, Gaza’da İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerinin Katar’ın başkenti Doha’da sürdüğünü onayladı. Her iki tarafın da “önkoşul” olmaksızın bütün konular üzerinde görüştüğünü aktardı. Bu görüşmeler, İsrail üzerinde ateşkes için yapılan baskının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ARAP LİDERLERİNDEN ACİL SONA ERDİRMENİN TALEBİ

Bağdat’ta gerçekleştirilen zirve sırasında bir araya gelen Arap liderler, Gazze’deki çatışmaların hemen sona ermesi gerektiğini vurguladı. İsrail’in saldırılarının artmasının ardından yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin tamamının Gazze’den çıkartılmak istendiği ifade edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail’in hareketlerini “sistematik suçlar” olarak nitelendirerek bunların “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri yok etmeye” yönelik olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise İsrail’i soykırım yapmakla itham etti.

BÜYÜK ÜLKELERİN TEPKİLERİ

Zirvede bir konuşma yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Filistin halkının topluca cezalandırılmasının hiçbir haklı gerekçesi yok” sözleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca ABD Başkanı Trump, “Gazze insanlar açlıktan ölüyor. Bu durumu çözmek için çalışmalara başladım” açıklamasını yaptı.