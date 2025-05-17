Hamas Doğruladı: ‘İsrail İle Görüşmeler Başlıyor’

Tahir el-Nono, Hamas’ın, İsrail ile Gazze’deki ateşkes görüşmelerinin yeni bir aşamasının Katar’ın başkenti Doha’da devam ettiğini bildirdi. Her iki tarafın da tüm konuları “önkoşul” olmaksızın ele aldığını belirtti. Görüşmeler, İsrail üzerindeki ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bağdat’ta toplanan Arap liderler, Gazze’deki çatışmaların derhal sonlandırılmasını istedi. İsrail’in saldırılarını artırmasıyla birlikte yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin tamamen Gazze’den çıkarılmak istendiği ifade edildi.

İSRAİL’İN EYLEMLERİ KINANDI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail’in faaliyetlerini “sistematik suçlar” olarak adlandırdı ve bu eylemlerin “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri yok etmeye” yönelik olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de İsrail’i soykırım yapmakla itham etti. Zirvede, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Filistin halkının topluca cezalandırılmasının hiçbir haklı gerekçesi yok” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, “Gazze insanlar açlıktan ölüyor. Bu durumu çözmek için çalışmalara başladım” diyerek durumu ele aldığını açıkladı. Hem bölgedeki gelişmeler hem de uluslararası tepkiler, Gazze’deki insani krizin çözümü için yoğun çabaların sürmesini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, özellikle ateşkes görüşmelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.