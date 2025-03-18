Hamas: İsrail Ateşkesi Bozdu Açıklaması

ŞİDDET DOLU SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLADIĞI GAZZE ŞERİDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta uygulamaya konan ateşkesin akabinde şiddetli saldırılarına geri döndü. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi yaşamını yitirdi, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın emirleriyle başlatıldığı belirtildi.

HAMAS, SOYKIRIM SUÇLAMASINDA BULUNDU

Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise yaptığı açıklamada, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” ifade etti.

SAVAŞIN NEDENLERİ VE SUÇLAMALAR

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini “esirlerden vazgeçmekle” suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasının “tam bir aldatmaca” olduğunu vurguladı. İsrail’deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.

İÇ KRİZİN DIŞA AKTARILMASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Abdullatif el-Kanu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırıları yeniden başlatma kararını iç krizi dışa aktarma ve Hamas’a yeni müzakere şartları dayatma girişimi olarak değerlendirdi. Kanu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığını ve bunu sağlamlaştırarak ikinci aşamaya geçmeye çalıştığını, ancak Tel Aviv’in bunu reddedip katliamlarını sürdürdüğünü belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamas Sözcüsü, İsrail’in ABD ile koordinasyonunun Washington’un Gazze’deki suçlara ortaklığını kanıtladığını ifade ederek uluslararası topluma “Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapma ve acilen harekete geçme” çağrısında bulundu. Abdullatif el-Kanu, “bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını” da ekledi.