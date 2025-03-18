Hamas, İsrail’i Ateşkesi Bozmakla Suçladı

ATEŞKES SONRASI YENİDEN BAŞLAYAN SALDIRILAR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin arından şiddetli hava saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla Filistinli yaralandı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın direktifleriyle başlatıldığını açıkladı. Ateşkesi ihlal eden İsrail, Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceklerini duyurdu. Hamas ise bunun üzerine, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” belirtti.

ESİRLERDEN VAZGEÇME SUÇLAMASI

Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini ateşkesi bozmakla ve esirlerden vazgeçmekle suçladı. Aileler, hükümetin savaşı yeniden başlatmak için esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’deki muhalefet partileri, Başbakan Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını vurguladı.

İÇ KRİZİ DIŞA AKTARMA GİRİŞİMİ

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Netanyahu’nun saldırıları yeniden başlatma kararının, iç krizini dışa aktarma ve Hamas’a yeni müzakere şartları dayatma girişimi olduğunu ifade etti. Kanu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığını, bunu sağlamlaştırarak ikinci aşamaya geçmeye çalıştığını ancak Tel Aviv’in bu durumu reddedip katliamlarını sürdürdüğünü belirtti.

İDDİALARA CEVAP

Hamas’ın, İsrail’in ABD ile koordinasyonunun Gazze’deki suçlara ortaklık olduğunu vurguladı. Uluslararası topluma, “Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapma ve acilen harekete geçme” çağrısı yaptı. Abdullatif el-Kanu, “bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını” da kaydetti.