Hamas İsrail Saldırısına Karşı Çıkıyor

İSRAİL ORDU’SU SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesinin ardından şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 500’den fazla Filistinli yaralandı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail, ateşkesi ihlal ederek Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” kaydetti.

ESİRLERDEN VAZGEÇME ELEŞTİRİLERİ

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini ‘esirlerden vazgeçmekle’ suçladı. Aileler, hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin esirleri geri getirmek olduğunu, bunun ise “tam bir aldatmaca” olduğunu belirtti. Ayrıca İsrail’deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu’nun tartışmalı adımları ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması nedeniyle saldırıların yeniden başlamasına dikkat çekti.

İÇ KRİZİ DIŞA AKTARMA GİRİŞİMİ

Abdullatif el-Kanu, Netanyahu’nun saldırıları yeniden başlatma ve ateşkesi bozma kararını, iç krizini dışa aktarma girişimi olarak değerlendirdi. Kanu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm maddelerine bağlı kaldığını ve bunu sağlamlaştırarak ikinci aşamaya geçmeye çalıştığını ifade etti. Ancak Tel Aviv’in bunu reddedip saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Hamas Sözcüsü, İsrail’in ABD ile koordinasyonunun, Washington’un Gazze’deki suçlara ortaklığını gösterdiğini belirterek uluslararası topluma “Gazze’deki kan gölünü durdurması için İsrail’e baskı yapma ve acilen harekete geçme” çağrısında bulundu. Abdullatif el-Kanu, “bu saldırıların ve suçların, Filistin halkının iradesini kıramayacağını” da ekledi.