Hamas, İsrailli 3 Esiri Serbest Bıraktı

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Tüm dünya gözlemcisi olduğu 15 ay boyunca çeşitli işkencelere maruz kalan soykırımda, 19 Ocak’ta bir ateşkes sağlandı. Katar’ın başkenti Doha’da Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması,Gazze’nin İsrail işgalinden kurtulmasını sağladı. Bu tarihi anlaşmanın beşinci turu bugün gerçekleşti. Esir takasının ilk dört etabında, İsrail hapishanelerindek 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

BEŞİNCİ TURDA SERBEST BIRAKILAN ESİRLER

Esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi’nde bulunan İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Serbest bırakılan esirlerden Ohad Ben Ami’nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu öğrenildi.

HAMAS’TAN YARIMCADAN DOLAYI TEŞEKKÜR

İsrailli esirlerin serbest bırakılması esnasında Hamas yetkilileri, esirlerle röportaj gerçekleştirdi. Serbest bırakılan esirlerden Ohad Ben Ami, yaptığı açıklamada, “Kassam Tugayları’na teşekkür ediyorum. Beni hava saldırılarından korudular ve hayatta kalmamı sağladılar. İsrail hükümetinden ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere devam etmelerini talep ediyorum. Ateşkes anlaşmasının aşamalarının tamamlanması çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI

Hamas’ın 3 İsrailli erkeği Kızılhaç ekiplerine teslim etmesinin ardından, İsrail hapishanelerinde haksız yere tutulan toplam 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. 3 esirin teslim edilmesinin akabinde, Batı Şeria’daki Ofer Askeri Cezaevi’ndeki 183 Filistinli esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

ESİRLERE YÖNELİK HAPİSHANE UYGULAMALARI

Serbest bırakılan 183 Filistinli esirin 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111’i de 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nden alıkonulan esirlerden oluşuyor. Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının kutlanmasının önüne geçmek amacıyla Batı Şeria’da evlere baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldığı bildiriliyor.

KASSAM TUGAYLARINDAN MESAJ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, takas anlaşmasının beşinci turunda İsrailli esirlerin teslim edileceği platformun üzerine, “Biz tufanız. Savaşın ertesi günü biziz.” yazılı büyük bir pankart astı. Arapça, İbranice ve İngilizce olarak yazılan bu ifadeyle, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme ve savaş sonrası Gazze’de nasıl bir yönetim olacağı ile ilgili “Gazze, çatışmalar sona erdiğinde İsrail tarafından ABD’ye teslim edilecek.” sözlerine yanıt verildi. Yerel basında, Kassam Tugaylarının esirleri, İsrail saldırılarından daha az zarar gören Deyr el-Belah kentinde teslim etmesinin de Trump’ın Gazze’nin “tamamen yıkılmış” ve “yaşanılamaz” bir yer olduğu düşüncesine itiraz ettiği yorumları ortaya çıktı.