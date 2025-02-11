Hamas Liderinden Trump’a Eleştiri

AÇIKLAMALAR VE TEHDİT DİLİ ÜZERİNE YORUMLAR

Hamas’ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri, AFP haber ajansına yönelik açıklamasında, Trump’ın söylemlerinin durumları daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti. Ebu Zuhri, “Trump, ortada her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu ve rehinelerin geri dönmesinin tek yolunun bu olduğunu hatırlamalı” ifadelerini kullandı. Tehdit dilinin etkisiz olduğunu ve süreci daha da karmaşık hale getirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Zuhri, bu açıklamasıyla Trump’ın sözlerine karşı net bir tavır sergiledi.

Anlaşmanın Uygulanması Gereken Bir Durum

Hamas’ın bir başka üst düzey yetkilisi, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yardım sevkiyatını geciktirmek yerine “anlaşmayı uygulaması” yönünde baskı yapması gerektiğini savundu. Bu yetkili, “Hamas ve direniş grupları, ateşkesi başarıya ulaştırmak ve halkımızı korumak için tüm şartları harfiyen yerine getirmeye kararlıdır” şeklinde konuştu. Al Arabiya’nın haberine göre, bir Hamas temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli esirlerin ancak kırılgan ateşkese uyulması durumunda Gazze’den eve getirilebileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın esirlerin serbest bırakılmaması durumunda “cehennemi koparacağını” söylemesinin ardından bu tehdit dilini reddettiklerini ifade etti.

Hamas’ın Kararlılığı ve Şartları Üzerine

Hamas, 19 Ocak’tan beri yürürlükte olan ateşkes kapsamında bazı esirleri kademeli olarak serbest bırakmaya başladı. Ancak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürerek ateşkes şartlarını ihlal ettiğini iddia eden Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılmasını süresiz olarak erteledi. Hamas’tan gelen bu açıklamalar, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı ve Trump’ın sözlerine karşı gösterilen bu tepkinin bölgedeki gerilimi tırmandırabileceği ifade ediliyor.

Trump’ın Uyarıları ve Tehditleri

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesi iptal edeceğini ve “kıyametin kopacağını” dile getirdi. Trump, “Eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak” diyerek bu durumun büyük bir krize yol açabileceğini vurguladı.