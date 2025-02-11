Hamas Liderlerinden Trump’a Eleştiriler

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI KARMAN ÇORMAN YAPTI

Hamas’ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinin “meseleleri daha da karmaşık hale getirdiğini” vurguladı. Ebu Zuhri, “Trump, ortada her iki tarafın da saygı göstermesi gereken bir anlaşma olduğunu ve rehinelerin geri dönmesinin tek yolunun bu olduğunu hatırlamalı” dedi.

TEHDİT DİLİ BİR ÇÖZÜM DEĞİLDİR

Sami Ebu Zuhri, açıklamasında tehdit dilinin hiçbir değerinin olmadığını ve meseleyi daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. Hamas lideri, bu açıklamasıyla Trump’ın söylemlerine karşı net bir tutum sergiledi. Ebu Zuhri, “Trump, rehinelerin geri dönmesinin tek yolunun anlaşmaya saygı göstermek olduğunu hatırlamalı” şeklinde konuştu.

HAMAS’TAN NET MESAJLAR

Hamas’tan bir başka üst düzey yetkili, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yardım sevkiyatını geciktirmek ve engellemek yerine “anlaşmayı uygulaması” yönünde baskı yapması gerektiğini dile getirdi. Yetkili, “Hamas ve direniş grupları, ateşkesi başarıya ulaştırmak ve halkımızı korumak için tüm şartları harfiyen yerine getirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

HAMAS’IN KARARLILIĞI

Hamas, ateşkesi başarıyla gerçekleştirmek ve halkını korumak için tüm şartları yerine getirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Bu kararlılık, Hamas’ın bölgedeki durumu kontrol altında tutmak ve barışı sağlamak amacıyla ne denli ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

BÖLGEDEKİ GERİLİM YÜKSELİYOR

Hamas’ın üst düzey liderlerinden gelen bu açıklamalar, uluslararası düzeyde geniş yankı buldu. Trump’ın ifadelerine karşı gösterilen bu tepkiler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabilir. Önümüzdeki günlerde nasıl bir diplomatik sürecin gelişeceği ve bölgedeki durumun nasıl şekilleneceği ise büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

TRUMP’IN KIYAMET UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki rehinelerin Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesi iptal edeceğini ve “kıyametin kopacağını” belirtti. Trump, “Eğer geri kalan rehineler serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak” diyerek büyük bir kriz yaşanacağına vurgu yaptı.