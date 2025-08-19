Hamas Mısır Ve Katar’dan Öneriyi Kabul Etti

ATEŞKES ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Mısır’da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına bilgi veren üst düzey kaynaklar, Hamas’ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Yeni öneri, 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini de içeriyor. İlgili haberlerde, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor” denildi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Kaynaklar, önerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca ulaşabilmesi için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da kapsadığını açıkladı. Öneri, Gazze’de 60 gün boyunca askeri operasyonların durdurulmasını ve bu süre içerisinde Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir tutuklu değişim sürecini içeriyor. Yani, 10 İsrailli rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısı olan 18 cenaze teslim edilecek.

KORUMA AMAÇLI YENİ ÇÖZÜM ADIMI

Kaynaklar, Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumak için en iyi seçenek olarak gördüğünü belirtiyor. Öneri, Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak, konuyla ilgili henüz Hamas veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar’dan resmi bir açıklama gelmedi.