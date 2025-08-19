Dünya

Hamas Mısır Ve Katar’dan Öneriyi Kabul Etti

hamas-misir-ve-katar-dan-oneriyi-kabul-etti

ATEŞKES ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Mısır’da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına bilgi veren üst düzey kaynaklar, Hamas’ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Yeni öneri, 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra “savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma” sürecini de içeriyor. İlgili haberlerde, “Öneri, ateşkesin ilk gününden itibaren Gazze’de kalıcı ateşkes veya kapsamlı bir anlaşmayla ilgili konuların ele alınmasını içeriyor” denildi.

İNSANİ YARDIMLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Kaynaklar, önerinin Gazze Şeridi’ne insani yardımların kolayca ulaşabilmesi için “sınır bölgelerindeki İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılmasını” da kapsadığını açıkladı. Öneri, Gazze’de 60 gün boyunca askeri operasyonların durdurulmasını ve bu süre içerisinde Gazze’deki İsrailli rehinelerin yarısına karşı bir tutuklu değişim sürecini içeriyor. Yani, 10 İsrailli rehinenin yanı sıra ölen 36 rehinenin yarısı olan 18 cenaze teslim edilecek.

KORUMA AMAÇLI YENİ ÇÖZÜM ADIMI

Kaynaklar, Hamas’ın bu öneriyi, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını korumak için en iyi seçenek olarak gördüğünü belirtiyor. Öneri, Gazze halkını saldırılara karşı koruyacak kapsamlı çözümün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak, konuyla ilgili henüz Hamas veya arabulucu ülkeler Mısır ve Katar’dan resmi bir açıklama gelmedi.

ÖNEMLİ

Dünya

Belçika’da Okullarda Cep Telefonu Yasağı

Belçika, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ile diğer elektronik cihazların kullanımını 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren yasaklama kararı aldı.
Dünya

ABD Başkanı Trump, Putin’le Anlaşma Yapacak

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, Zelenski ve AB liderleriyle basın toplantısında, Macron'a "Putin benimle anlaşma yapacak" dedi. Bu an, salondaki herkese duyuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.