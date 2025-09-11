Hamas, Netanyahu’yu sorumlu tuttu

SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail ordusu, 9 Eylül tarihinde Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla bir saldırı düzenledi. Hamas, bu saldırı sonucunda lider kadronun suikastten kurtulduğunu, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca Katar, olayda bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAMAS’TAN GELEN DEĞERLENDİRMELER

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum’un düzenlediği basın toplantısını yayımladı. Berhum, “Doha’daki saldırı yalnızca müzakere heyetine bir suikast girişimi değildir, aynı zamanda müzakere sürecini tamamen hedef alarak bombalamak anlamına geliyor. Bu saldırı, Katar ve Mısır’daki arabulucu kardeşlerin rolünü de hedef almaktadır” şeklinde ifadeler kullandı. Berhum, saldırının geçmişteki müzakerelerin başarısızlığının ve bozulmasının sorumluluğunun Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinde olduğunu vurguladı.

NETANYAHU’NUN TAVRI

Berhum, bu saldırının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki yönetimin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Ayrıca, saldırının Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırımı ve açlığı durdurma çabalarını engellemeye yönelik bir çaba olduğuna dikkat çekti. Bu durumu, savaşın sona ermesi için yapılan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları sabote etmeye yönelik bir tutum olarak değerlendirdi.