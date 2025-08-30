Hamas’tan Türkiye’ye Teşekkür Mesajı

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Hamas, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin tutumuna vurgu yapıldı.

TBMM’DEKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTININ KATKISI

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gün içerisinde gerçekleştirdiği açıklamalar dikkat çekti. Fidan, İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğinin altını çizerek, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılmasının ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünyaya duyurulması gerekliliğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

Hamas, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” şeklinde ifadelerde bulundu.

DAHA SERT ADIMLAR ATILMALI

Açıklama kapsamında Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma da İsrail’e karşı daha sert adımlar atılması çağrısı yapıldı. Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.