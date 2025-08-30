Hamas, Türkiye’nin Desteğini Takdir Etti

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Hamas, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki olağanüstü toplantıya da vurgu yapıldığı ifade ediliyor.

DÜNYA ÇAPINDA VURGULAR YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar, İsrail’le ekonomik ve ticari ilişkilerin kesilmesi, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılması ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünyaya duyurulması gerektiği yönünde önemli bir vurguyla destekleniyor.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNDAN MEMNUNİYET

Hamas, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” şeklinde sözler sarf ediyor.

SERT ADIMLAR ATILMALI

Ayrıca, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumu İsrail’e karşı daha sert adımlar atmaya çağıran Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.