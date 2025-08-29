Hamas, Türkiye’ye Teşekkür Etti

HAMAS’TAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

TBMM’DEKİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA VURGU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamada, İsrail ile ekonomik ve ticari ilişkilerin sona ermesi, hava sahasının İsrail uçaklarına kapatılması ve Gazze Şeridi’nde işlenen suçların dünyaya duyurulması gerektiği yönündeki vurgunun önemi vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

Hamas yaptığı açıklamada, “İsrail’in yürüttüğü acımasız yok etme savaşı karşısında Filistin halkımızı destekleyen Türkiye’nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye’nin bu kararlı tavrı, mazlum halkımız için büyük bir moral kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

DAHA SERT ADIMLAR ÇAĞRISI

Aynı açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma İsrail’e karşı daha sert adımlar atılması çağrısında bulunuldu. Hamas, “İsrail’le tüm bağların koparılması, onu izole etmek ve Gazze’de işlenen soykırımı durdurmak için zorunludur. Böylece liderleri de insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutulabilir” değerlendirmesinde bulundu.