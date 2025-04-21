Hamile Kadın Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN FARKINA VARILDI

Kastamonu İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde yaşanan olayda, apartmanda oturan vatandaşlar, cadde üzerindeki binadan kötü kokular geldiğini fark etti. Bunun üzerine, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi.

KADININ CESEDİ BULUNDU

İhbarın ardından, olaya müdahale etmek üzere itfaiye ekipleri apartmana yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda eve girmeyi başardı. Evde yapılan inceleme sırasında, bir hamile kadının cesedi ile karşılaşıldı.

CİNAYET DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine intikal eden polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin detaylı incelemesini gerçekleştirdi. 23 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu belirlenen cesedin, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cesedinin 10 günden fazla bir süredir evde bulunduğu açıklandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı ve kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil’in eşini, 29 yaşındaki B.C.’yi yakalamak için çalışmalara başladı. Ekipler, B.C.’nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla, B.C. cinayet şüphelisi olarak kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yanındaki bebek arabasıyla 1,5 yaşındaki çocuğu İ.C., polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.