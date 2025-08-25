“Hamilelik Robotu” İddiası Asılsız Çıktı

HAMİLELİK ROBOTU İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta, Çin’de geliştirildiği öne sürülen bir “hamilelik robotu” konusu, manşetlerde önemli bir yer buldu. Ancak haberde bahsedilen teknoloji firması ve araştırmacıların gerçekte var olmadığı anlaşıldı. Haberi ilk olarak, Çinli haber kuruluşu Kuai Ke Zhi duyurdu; ardından Newsweek, The Economic Times ve Interesting Engineering gibi önde gelen haber kuruluşları da bu iddiaları aktardı. İddialara göre, Zhang Qifeng adlı bir araştırmacı, bu robotun döllenmeden doğuma kadar hamilelik sürecini üstlenebileceğini ve ilk prototipin 2026’da 100 bin yuanın altında bir fiyatla hazır olacağını ifade etmişti. Zhang, “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları da hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN YALANLANDI

Zhang’ın, bazı haberlerde Çin merkezli Kaiwa Technology adlı şirketin CEO’su olduğu, kimilerinde ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) mezunu olduğu iddia edildi. Ancak NTU ile iletişime geçen bir haber kaynağı, üniversitenin böyle bir mezununun bulunmadığını ve “hamilelik robotu” konusunda herhangi bir araştırmanın yapılmadığını bildirdi. Ayrıca, teyit sitesi Snopes da bu haberlerin gerçek olmadığına dair bilgi paylaştı. Kaiwa Technology adlı firmanın gerçek olduğuna dair de kanıt bulunmadığı ifade ediliyor. Ancak bu durum, yapay rahim teknolojilerinin potansiyeli ve olanaklarını yeniden gündeme getirdi.

YAPAY RAHİM CİHAZLARI VE GELİŞMELERİ

Bilim insanları uzun süredir yapay rahim üzerinde çeşitli araştırmalar yürütüyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, doğumun 23 ila 28. haftasında dünyaya gelen prematüre bebeklerin desteklenmesi için tasarlandı. Laboratuvar ortamında üretilmiş amniyotik sıvı içeren bu yapay rahimde, bebekler göbek kordonu üzerinden plasentanın işlevini kısmen üstlenen bir oksijen cihazına bağlanıyor. Bu sayede bebek, sıcaklık, basınç, ışık ve mikrop değişimlerinden korunuyor. EXTEND bugüne kadar kuzularda test edildi. 2017 yılında yayımlanan bir çalışmada, fetüslerin cihaz içinde bir ay boyunca gelişimlerini sürdürebildiği gösterildi. 2024’te Duke Üniversitesi ile gerçekleştirilecek ortak çalışmada ise cihazın, kuzuların beyin gelişiminde gen faaliyetlerini koruduğu ortaya kondu. Araştırmacılar insan deneylerine hazırlansa da etik tartışmalar devam ediyor.

HAMİLELİĞİN MUCİZESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uzmanlar, yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebekler için bir “köprü” işlevi görebileceğini, hamileliğin en başından itibaren bir gebelik sağlaması fikrini ise gerçekçi bulmuyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a verdiği bilgilerde, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi bize normal hamileliğin nasıl bir mucize olduğunu hatırlatıyor,” şeklinde konuştu.