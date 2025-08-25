“Hamilelik Robotu” İddiası Gerçek Değil

HAMİLELİK ROBOTU İDDİASI MANŞETLERDE

Çin’de geliştirildiği öne sürülen bir “hamilelik robotu” haberi, bu hafta geniş yankı uyandırdı. Ancak bu teknoloji firmasının ve onunla bağlantılı araştırmacıların gerçekten var olmadığı anlaşıldı. İddialar ilk olarak Çinli bir haber kuruluşu tarafından yayımlandı ve ardından Newsweek, The Economic Times gibi çeşitli büyük haber kanallarına aktarıldı. İddialara göre, Zhang Qifeng adlı bir araştırmacının robotun döllenmeden doğuma kadar olan hamilelik sürecini üstlenebileceğini ve ilk prototipin 2026’da 100 bin yuanın altında bir fiyatla hazır olacağını belirtmiş. Zhang’ın “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları da hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” sözleri haberlere konu oldu.

ÜNİVERSİTE DOĞRULAMADI

Zhang’ın bazı haberlerde, Çin merkezli Kaiwa Technology adlı şirketin CEO’su, kimilerinde ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi mezunu olduğu iddia ediliyor. Ancak, Nanyang Teknoloji Üniversitesi ile yapılan iletişimde, Live Science’ın raporuna göre, üniversitenin böyle bir mezunu olmadığını ve “hamilelik robotu” ile ilgili herhangi bir araştırma yapmadığını bildirdi. Teyit siteleri de bu haberlerin asılsız olduğunu ortaya koydu. Kaiwa Technology adlı firmanın varlığına dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Yine de bu haber, yapay rahim teknolojilerinin sınırlarını ve olasılıklarını yeniden gündeme getirdi.

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİLERİ

Bilim insanları uzun süredir yapay rahim üzerinde çalışmalara devam ediyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, doğumun 23 ila 28. haftasında dünyaya gelen prematüre bebekleri desteklemek amacıyla tasarlandı. Laboratuvar ortamında üretilmiş amniyotik sıvı içeren bu yapay rahimde bebekler, göbek kordonu üzerinden plasentanın işlevini kısmen üstlenen bir oksijen cihazına bağlanıyor. Böylece bu ortamda bebek sıcaklık, basınç, ışık ve mikrop değişimlerinden koruma altına alınıyor. EXTEND bugüne kadar kuzular üzerinde test edildi. 2017’de gerçekleştirilen bir çalışmada, fetüslerin bu cihaz içinde bir ay boyunca gelişimlerine devam edebildiği gösterildi. 2024’te Duke Üniversitesi ile yapılan ortak bir çalışmada ise cihazın kuzuların beyin gelişimi üzerinde gen faaliyetlerini koruduğu tespit edildi. Araştırmacılar insan deneylerine hazırlık yapıyor fakat etik tartışmaları sürüyor.

HAMİLELİĞİN MUCİZESİ ÜZERİNE Düşünceler

Uzmanlar, yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebekler için bir “köprü” işlevi görebileceğini vurgularken, hamileliğin en başından itibaren bir gebelik sağlama fikrinin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a verdiği röportajda, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi bize normal hamileliğin nasıl bir mucize olduğunu hatırlatıyor,” şeklinde konuştu.