“Hamilelik Robotu” İddiası Gerçek Değil

HAMİLELİK ROBOTU İDDİASI

Çin’de üzerinde çalışıldığı iddia edilen bir “hamilelik robotu” konusu bu hafta basında geniş yankı buldu. Ancak bu haberde bahsi geçen teknoloji firması ve araştırmacıların aslında varlığının olmadığı ortaya çıktı. İlk olarak Kuai Ke Zhi adlı Çinli haber kuruluşu tarafından yayımlanan habere, ardından Newsweek, The Economic Times ve Interesting Engineering gibi önde gelen medya kuruluşları da yer verdi. İddiaya göre, araştırmacı Zhang Qifeng, robotun döllenmeden doğuma kadar olan tüm hamilelik sürecini üstleneceğini ve ilk prototipin 2026 yılında 100 bin yuanın altında hazır olacağını dile getirmiştir. Zhang’ın “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” ifadeleri de bu haberlerde dikkat çekmiştir.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Zhang’ın bazı haberlerde Kaiwa Technology adlı şirketin CEO’su, kimilerinde ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi mezunu olarak gösterildiği belirtildi. Ancak Live Science tarafından yapılan habere göre, üniversite böyle bir mezunun bulunmadığını ve “hamilelik robotu” ile ilgili bir araştırmanın yapılmadığını duyurdu. Snopes teyit sitesi de söz konusu haberlerin yanıltıcı olduğunu bildirdi. Kaiwa Technology adlı firmanın gerçek olduğuna dair herhangi bir kanıt da elde edilemedi. Yine de söz konusu haber, yapay rahim teknolojilerinin sınırlarını ve olasılıklarını tartışmaya açtı.

YAPAY RAHİM PROJELERİ

Bilim insanları uzun zamandır yapay rahim üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, 23 ila 28. haftalarında doğan prematüre bebeklerin desteklenmesi amacıyla tasarlandı. Laboratuvar ortamında üretilmiş amniyotik sıvı içeren bu yapay rahimde, bebekler göbek kordonu üzerinden plasentanın görevini kısmen yerine getiren bir oksijen cihazına bağlıdır. Bu sayede bebekler sıcaklık, basınç, ışık ve mikrop değişimlerinden korunmaktadır. EXTEND, bugüne kadar kuzular üzerinde test edilmiştir. 2017 yılında yayımlanan bir çalışmada, fetüslerin cihaz içinde bir ay boyunca gelişimlerini sürdürebildiği gösterilmiştir. 2024 yılında Duke Üniversitesi ile gerçekleştirilen ortak çalışmada ise cihazın kuzuların beyin gelişiminde gen faaliyetlerini koruduğu kanıtlanmıştır. Araştırmacılar insan deneyleri için hazırlık yapıyor ancak bu konudaki etik tartışmalar devam ediyor.

HAMİLELİK VE YAPAY RAHİM MÜCADELESİ

Uzmanlar, yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebekler için bir “köprü” işlevi görebileceğini ifade ederken, hamileliğin en başından itibaren bir gebelik sağlamasını gerçekçi bulmamaktadır. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi bize normal hamileliğin nasıl bir mucize olduğunu hatırlatıyor,” şeklinde yorumda bulunmuştur.