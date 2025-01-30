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Hande Erçel’in Yeni Paris İmajı Tam Not

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PARİS MODA HAFTASINDA HENDE ERCEL

Hande Erçel, Paris’te gerçekleştirilen moda haftasına katıldı. Özel yaşamıyla da ilgi çeken oyuncunun yeni imajı dikkat çekti. Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkisiyle magazin gündeminde öne çıkan Hande Erçel, Paris Moda Haftası’nda Ellie Saab defilesinde yer alan isimlerden biri oldu. Son zamanlarda sıkça davetlerde boy gösteren ünlü isim, seçtiği şık kombin ile birlikte yeni saç tarzıyla da hayranlarından tam not aldı.

GÖZ KAMAŞTIRAN TARZI

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarının tanıtımı için moda tutkunlarıyla buluştu. Türkiye’den etkinlikte yer alan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Joy Awards Töreni’nde görüntülenmesiyle dikkat çekmişti. Bu defa ise tarzıyla göz kamaştırdı. Erçel’in etkileyici görünümü fotoğrafçı Dat Huynh’un objektifinde öne çıktı.

YENİ SAÇ KESİMİNE İLGİ BÜYÜK

Siyah boğazlı bir body, pullu transparan bir etek ve botlarıyla Paris Moda Haftası’nda dikkat çeken Hande Erçel’in saç modeli de oldukça beğenildi.

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