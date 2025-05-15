Hande Erçel, Kırmızı Halıda Pembe Elbise Giydi!

FRANSA RIVIERASINDA SINEMA VE MODA BULUŞUYOR

Fransa’nın etkileyici Rivierası’nda sinema ve moda dünyasının buluşma noktası olan 78. Cannes Film Festivali, 13 Mayıs 2025 tarihinde kapılarını açtı. Juliette Binoche’un jüri başkanlığındaki bu festival, Türk yıldızların göz alıcı şıklıklarıyla dolu anlara sahne oldu. Hande Erçel, hem kariyeri hem de Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen bir isim olarak kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti. Festivalin ikinci gününde, “Mission Impossible: The Final Reckoning” galasında, Giambattista Valli imzalı pembe elbisesiyle adeta bir peri masalından fırlamış gibiydi. 31 yaşındaki oyuncunun zarif tarzı, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Erçel’in Cannes’daki etkinliğinin tüm detayları!

KIRMIZI HALIDA GÖZ ALICI PEMBE

Hande Erçel, 14 Mayıs 2025 tarihinde Palais des Festivals’in ikonik kırmızı halısında yürüyerek göz kamaştırdı. Giambattista Valli Couture’un 2024 Sonbahar koleksiyonundan seçtiği pembe, straplez elbise, zarif silueti ve hacimli eteğiyle Hollywood glam tarzını yansıtıyordu. Vogue Türkiye’nin 13 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Erçel’in kıyafet tercihi, festivalin bu yılki “şeffaf ve çıplaklık içeren kıyafetlere yasak” kuralına tamamen uyum sağladı.