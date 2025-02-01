Hangi Ülkenin Ne Kadar Bitcoin’i Var?

BITCOIN’İN JEOPOLİTİK ROLÜ

Bitcoin, 2025 itibarıyla küresel çapta jeopolitik bir varlık haline geldi ve birçok ülkenin ulusal rezervlerinde değerlendiriliyor. Özellikle son zamanlarda değerinin bu denli artmasının arkasında en fazla yatırım yapan ülke hangisi olduğu sorgulanıyor. Bir ülkenin bitcoin’i rezerv varlık olarak benimsemesi, diğer ülkeleri de benzer adımlar atma konusunda teşvik edebiliyor. cnrbce.com’dan Zafer Karataş’ın bildirdiğine göre, geçmişte finansal gücün belirleyicisi olarak altın öne çıkmıştı. Ardından petrol, jeopolitik dengeleri belirleyen en önemli varlık haline geldi. Özellikle ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın kripto varlıklar için attığı adımlar, birçok ülkede bitcoin’e yönelik yatırım kararlarını etkiledi.

ABD’İN BITCOIN REZERVLERİ

Forbes dergisinin verilerine göre, dünyada elinde en fazla bitcoin bulunduran ülke ABD oldu. Uzun yıllardır bitcoin yatırımı yapan bu ülke, tarihi rekorların yaşandığı şu dönemde 207 bin 189 adet bitcoin bulunduruyor. ABD’nin elindeki toplam bitcoin varlığının değeri ise 20,72 milyar doları aşmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda 100 bin dolar barajını geçen bitcoin, 109 bin dolarla tüm zamanların en yüksek değerini gördü ve ABD’de rezerv tartışmalarının merkezine yerleşti. Yeni başkan Donald Trump, kripto rezervi oluşturulması yönünde emin adımlar atarken, bu rezervin ABD merkezli kripto paralardan ve bitcoinden oluşması bekleniyor.

ÇİN’İN DÜNYADAKİ YERİ

Dünyada elinde en fazla bitcoin bulunduran ikinci ülke olarak Çin öne çıkıyor. Ancak Çin’in durumu oldukça farklı. Çin, yaklaşık 190 bin ila 194 bin adet bitcoin ile bu alanda en büyük ikinci devlet konumunda. Çin hükümetinin bitcoin varlıkları, çoğunlukla yasadışı faaliyetlerle bağlantılı el koymalar sonucu elde edildi. Özellikle PlusToken Ponzi dolandırıcılığı gibi vakalar bu durumu destekliyor. Kripto para sektöründe madencilik ve ticaretle ilgili sıkı düzenlemelere ve baskılara rağmen Çin, önemli bitcoin rezervlerini korumaya devam ediyor. Listeye üçüncü sıradan giren İngiltere, toplamda 61 bin adet bitcoin bulunduruyor ve bu varlıklarının değeri 6,1 milyar doları buluyor.

UKRAYNA VE ALMANYA’NIN POSİYONU

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, 46 bin 351 adet bitcoin’e sahip ve bu varlıklarının toplam değeri 4,64 milyar dolara ulaşıyor. Almanya’nın 2022 yılındaki bitcoin satışı ise yasadışı bir yayın platformu olan Movie2k ile bağlantılıydı. Burada milyonlarca doları bitcoin üzerinden aklayarak el konulan kripto parayı yasal gereklilikler doğrultusunda itibari paraya çevirmek amacıyla satış gerçekleştirilmişti. Eleştirmenler, bitcoin’in tutulmasının uzun vadede daha büyük kazançlar sağlayabileceğini savunsa da Almanya, 50 bin adet bitcoin ile dünyada en fazla bitcoin bulunduran ülkeler arasındaki yerini alıyor.

EL SALVADOR VE RUSYA’NIN YAKLAŞIMLARI

Dünyada ilk kez bitcoin’i rezerv olarak kabul eden El Salvador, Nayib Bukele liderliğinde düzenli olarak bitcoin alımları yapıyor ve şu an toplam 5 bin 942 adet bitcoin’e sahip. Rusya’nın bitcoin’e olan ilgisi, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı’nın uyguladığı ağır yaptırımlar sonrası artmış durumda. Kremlin’in yaptırımları aşmak için bitcoin kullandığını reddetmesine karşın kamuya açık kayıtlar, devlet kontrolündeki kurumların ve oligarkların bitcoin işlemlerini artırdığını gösteriyor. Bir Rus milletvekili, jeopolitik risklere karşı ulusal bir bitcoin rezervi oluşturulmasını önerdi. Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin yurtiçinde üretilen bitcoin’i dış ticarette kullanmaya başladığını söyledi.

ÇEKYA’NIN YENİ ADIMLARI

Çekya, Avrupa’da bitcoin yatırımı yapan ilk ülke olma yolunda ilerliyor. Çekya Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında bitcoine yatırım yapmayı planladığı bildirildi. Banka, 140 milyar euroluk rezervinin yüzde 5’ini bitcoin’de tutarak, yaklaşık 7 milyar dolara denk gelen bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Polonya’da ise Cumhurbaşkanı adayı Sławomir Mentzen, bitcoin rezervi oluşturma önerisini gündeme getirdi ve Polonya’nın düşük vergilerle bitcoin dostu bir merkez haline gelmesini amaçlıyor.