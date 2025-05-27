Hapis Cezası Verildi, Yurt Dışına Çıkamaz

DAVA SONUCUNDA HAPİS CEZASI AÇIKLANDI

Eski manken Deniz Akkaya’nın, kızına ait vesayet davasıyla ilgili hakimi sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu iddialarıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Akkaya’ya hakime karşı ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verme kararı aldı.

Mahkeme, ayrıca Akkaya’nın daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Bunun yanı sıra, Akkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin kaldırılması yönünde de hüküm verildi.