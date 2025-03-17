Hapse Girmemek İçin 14 Çocuk Yaptı

OLAYIN GERÇEĞİ

İstanbul Bayrampaşa’da 16 Ocak Perşembe günü meydana gelen hırsızlık olayı, iki kadın tarafından gerçekleştirildi. Bu ihlalin sonucunda polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek, toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Elde edilen bilgilere göre, Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) isimli şahıslar hakkında çalışma başlatıldı.

CEYLAN ÇİÇEK’İN SUÇ DOSYASI

Polis, Ceylan Çiçek’in adresini belirledikten sonra 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan hamile olduğu öğrenilen Çiçek, camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgusunda, 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 20 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZA EVİNDEN SERBEST KALMA

Ceylan Çiçek’in cezaevinde doğum yaptığı bilgisi geldi. Hamileliği nedeniyle ertelenen 472 yıl hapis cezası bulunduğundan, Çiçek serbest bırakıldı. Ayrıca, 54 ayrı suç kaydı bulunan Belkız Ura’nın yakalanma çalışmaları ise hâlâ sürüyor.