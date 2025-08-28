Haraç Şüphelileri, Gözaltında Ve Baskınlar

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak amacıyla kurşunlama eylemleri gerçekleştiren, tehdit ve gasp suçlarına karışan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun merkezinde, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde önceden belirlenen adresler yer aldı. Her bir adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan baskınlar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında, 17 tabanca ve 225 adet mermiyle birlikte iki adet kask, iki adet mont ve bir adet çelik yelek de ele geçirildi. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda 23 bin 400 lira ve 200 euro paraya da el konuldu.

ADLİ SÜREÇ

Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı, çıkarıldıkları adliyelerde tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiği bildirildi. Bu operasyonla birlikte, suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.