Harekete Geçildi, Sığınaklar İnşa Edilir

SAVAŞ VE GERİLİM SÜRECİ

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimler nedeniyle farklı senaryoları değerlendirmeye aldı. Amaç, olası savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar oluşturmak. Ortadoğu’da yaşanan son savaş ve gerilimler neticesinde Türkiye’nin sığınak altyapısı yeniden ele alındı. Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme gelen bu çalışmada, Türkiye’de yeterli sığınak altyapısının bulunmadığı ve mevcut sığınakların gereklilikleri karşılamadığı vurgulandı.

Çalışmada dünya örnekleri incelendi. Özellikle İsrail, Japonya ve İsviçre’nin uygulamaları dikkat çekici bulunuyor. Kabine toplantısında, Türkiye’de TOKİ’nin 81 ilde sığınak inşaatı yapmasına karar verildi.

İNŞA FAALİYETLERİNE BAŞLADI

NTV’nin edindiği bilgilere göre, inşa çalışmalarına Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde başlandı. Sığınaklar, afet ve kriz durumlarında hızla ulaşılabilecek dayanıklı yapılar olma özelliği taşıyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların güvenliği artırılacak.

YASAL DÜZENLEMELERİN DURUMU

Türkiye’de sığınak ihtyacına yönelik düzenlemeler yeni bir durum değil. 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binaların sığınak yapmasını zorunlu kılıyor. Ancak bu zorunluluk uygulamada büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Birçok apartman projesinde sığınak olarak ayrılan alanlar genellikle otopark ya da depo olarak kullanılıyor.