Harekete Geçiliyor! Tarımda Yeni Dönem

YENİ DESTEK MODELLERİ UYGULAMAYA ALINIYOR

Bu yıl tarım sektöründe üretim planlamasına geçiş yaparak yeni bir dönemi başlatan bakanlık, bu çerçevede su ürünleri, hayvancılık ve bitkisel üretim alanlarında yeni destek modellerini devreye soktu. Bakanlık, ayrıca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik de önemli bir adım attı. Üretim seferberliği kapsamında, kullanılmayan arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin işlemleri yönetmelik ile belirledi. Böylece ülkede tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Konuya dair işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiraya verilmesi ile ilgili merak edilen 10 soru ve cevabı derlendi.

KİRALANACAK ARAZİLER

Hazineye ait özel mülkiyet veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazileri dışında, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, arazinin niteliği değiştirilmeden ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

ARAZİLERİN TESPİTİ

Kiraya verilecek arazilerin belirlenmesi için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarından elde edilen verilerle işlenmeyen tarım arazilerini tespit etmek için yerinde arazi kontrolleri yapacak. Tespit sırasında, bölgelerin hasat dönemine dikkat edilerek süre 1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar olan dönem dikkate alınacak.

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelin altında olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde, kiralanacak arazinin benzer özellikteki ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi emsal olarak değerlendirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Ayrıca, kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek.

ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK

Kira bedeli, arazi sahibine doğrudan ödenecek. Eğer arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamazsa, kira bedelleri bakanlık tarafından belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ise ihtilafın giderilmesi durumunda biriken kira geliri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.