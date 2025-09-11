Hareketsiz Keçiye Dokununca Elektrik Çarptı

Gündem

KEÇİ VE ELEKTRİK DİREĞİ TESPİTİ

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesinde bulunan elektrik direği yanında ıslak zeminde hareketsiz yatmakta olduğunu fark etti. Altaş, keçiye dokunduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer aile üyelerinin durumu bildirmesiyle sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Pervin Altaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

TAHKİKAT SÜRMEKTE

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Keçinin de elektrik akımına kapılıp öldüğü tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

