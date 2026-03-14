Hark Adası’na Yapılan Saldırı Tırmanan Gerilimi Büyütüyor

ABD İLE İRAN ARASINDA TIRMANAN SAVAŞTA, HARK ADASI SALDIRIYA UĞRADI

ABD ile İran arasındaki savaş gerilimi üçüncü haftasına adım atarken, Washington, İran’ın Basra Körfezi’ndeki kritik Hark Adası’nı hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirilen hava saldırılarının İran’ın petrol ihracatında önemli rol oynayan adadaki askeri alanlara yönelik olduğunu yineledi. Yetkililer, operasyonun, füze ve deniz mayını depolarını hedef aldığını ve bu sistemlerin Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde tehdit oluşturduğunu belirtti. Washington, saldırılarda petrol altyapısının esas olarak gaye olmadığını kaydetti. Trump, Hark Adası’nı İran’ın “taç mücevheri” olarak tanımlarken, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini engellemesi durumunda petrol tesislerinin de hedef alınabileceğine dair uyarıda bulundu.

HARK ADASI İRAN EKONOMİSİ İÇİN KRİTİK

Basra Körfezi’nin kuzeyinde yer alan Hark Adası, İran ekonomisi için hayati bir nokta olma özelliği taşıyor. Manhattan’ın yaklaşık üçte biri büyüklüğündeki bu ada, İran’ın ham petrol ihracatında yüzde 90’ı bulan kısmının yapıldığı ana terminal konumunda. Ada çevresindeki derin sular, büyük petrol tankerlerinin yanaşabilmesine imkan tanıdığı için Hark Adası, İran’ın petrolünü uluslararası pazarlara ulaştırmadaki vazgeçilmez merkezi olarak değerlendiriliyor.

DEV TERMİNAL, 10 SÜPERTANKERE YÜKLEME YAPABİLİYOR

1960’lı yıllardan bu yana İran’ın petrol ihracatında merkezi bir rol üstlenen Hark Adası, kapsamlı depolama tankları, boru hatları ve ülkenin en büyük enerji tesislerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu terminal, aynı anda yaklaşık 10 süpertankere yükleme yapabilecek kapasiteye sahip.

GEÇMİŞTE DE SALDIRILARA MARUZ KALMIŞTI

Hark Adası, daha önce de 1980’lerdeki İran-Irak savaşı esnasında yoğun saldırılara maruz kalmıştı. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak ordusu, adanın petrol altyapısını büyük ölçüde bombalamış ve tesislerde ciddi hasar meydana getirmişti. Ancak İran, savaşın ardından altyapıyı yeniden inşa ederek petrol ihracatına devam etme konusunda başarılı olmuştu. Son ABD saldırısının ardından, İran Petrol Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, adada yaklaşık iki saat süresince kesintisiz patlamaların yaşandığını ve sarsıntının “deprem gibi” hissedildiğini aktardı. Yetkili, doğrudan petrol ve gaz altyapısına yönelik bir saldırının İran’ın petrol ihracatının önemli bir kısmını aniden durdurabileceğine dikkat çekti.