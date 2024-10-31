“Harkov’deki Sivil Yerleşime Saldırı”

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar 979 gündür sürüyor ve sivil kayıplar maalesef devam ediyor. Rusya’nın Harkov kentindeki 9 katlı bir binaya düzenlediği saldırı sonucunda, Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, 11 yaşındaki bir çocuğun ciddi kafa travması ve vücudunda kırıklarla enkaz altından çıkarıldığı, fakat tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Açıklamada, en az 35 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.

BATI’DAN ASKERİ YARDIM İHTİYACI VURGUSU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı müttefiklerden daha fazla askeri yardım alınmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Zelenskiy, “Ortaklarımız her gün neler olduğunu görebiliyor. Bu koşullarda ertelenen her karar, onlarca hayat ve Ukrayna’ya karşı kullanılan yüzlerce Rus bombası anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor. Bu açıklama, savaşın gidişatı ve sivil kayıpların önlenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.