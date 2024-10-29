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Harkov ve Kiev’de Saldırı: 4 Ölü, 2 Yaralı

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RUSYA’NIN UKRAYNA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rusya, Şubat 2022’den beri Ukrayna’ya yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Bu kapsamda Rus ordusu, Ukrayna’nın en büyük şehirlerinden Harkov ve Kiev’e gece saatlerinde saldırılar düzenliyor.

HARKOV’DA KAYIPLAR VAR

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya üzerinden şehre yönelik Osnovianskyi bölgesindeki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Terekhov, bu saldırıda 4 kişinim yaşamını yitirdiğini duyurdu.

KİEV’DE YARALANMALAR VE HASAR

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ise Belediye Başkanı Vitali Klitschko, düşürülen bir Rus insansız hava aracından (İHA) oluşan parçaların yarattığı hasar nedeniyle 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Klitschko, ayrıca bir binada ve bazı araçlarda yangın çıktığını ifade etti.

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