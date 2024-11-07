Harris, Trump’a Seçim Mağlubiyetini Kabullendi

SEÇİM MAĞLUBİYETİNİ KABUL ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, seçim kaybını kabul ettiğini duyurduğu konuşmasında, Donald Trump’a yapılacak yetki devrinin barışçıl olacağını belirtti. 5 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kaybeden Harris, Washington’daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçileriyle bir araya geldi. Seçimleri Cumhuriyetçi rakibi Trump’a kaybettiğini vurgulayan Harris, “Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim.” ifadelerini kullandı.

ANAYASA’YA BAĞLILIK VURGUSU

Harris, bağlılıklarının Trump’a değil, Anayasa’ya olduğunu kaydetti. “Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum.” diyerek kararlılığını dile getirdi. Seçim sürecindeki başarısını da öne çıkararak, kendisine destek verenlere teşekkür etti ve inandıkları değerler için çalışmalarına devam etmelerini istedi.

TRUMP’IN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 270 delegeyi aşarak ülkenin 47. başkanı olma hakkını kazandı. Trump, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yemin ederek görevine başlayacak.