“Harris, Üçüncü Dünya Savaşı Tehlikesi”

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle “başa çıkma” konusunda yetersiz kalacağını öne sürdü. Dünyanın küresel ölçekte bir savaş için “hiç bu kadar yakın” olmadığını belirten Trump, başkan olması durumunda bu tür bir savaştan kaçınacağına dair söz verdi. Trump, “Harris’i başkan yapmak milyonlarca insanın hayatıyla kumar oynamak anlamına geliyor. Harris, işini doğru düzgün yapamayacak kadar beceriksiz olduğu için bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı’na sokacaktır.” şeklinde konuştu.

ANKETLERDEKİ SON DURUM

ABD seçim yarışında kritik bir döneme girildi. Son yapılan anketler, Demokrat aday Kamala Harris’in çok küçük bir farkla önde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarının hangi kampanyanın seçim günü öncesinde daha iyi bir performans sergileyeceğine bağlı olarak şekilleneceğini öngörüyor. Son anketler, seçmen tercihleri üzerinde demografik faktörlerin etkilerine, özellikle de rekor düzeyde bir cinsiyet uçurumuna dikkat çekiyor.